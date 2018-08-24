قبل مباراة ليفربول ضد برايتون .. مدرب إنجلترا السابق وماني فتحا النار على صلاح

المواطن - محمد سمعه

يستعد نجوم الريدز، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لخوض مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة ليفربول ضد برايتون تُقام على ملعب الأنفيلد معقل الريدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون، كان سام ألارديس المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا وفريق كريستال بالاس الإنجليزي، فتح النار على اللاعب المصري محمد صلاح بعد اتهامه بتعمد التمثيل في مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي في الدوري الإنجليزي للحصول على ركلة جزاء.

كما أن اللاعب السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول، استفز زميله محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد برايتون قائلًا بأنه أسرع من صلاح من حيث الجري بالكرة.

ويأمل محمد صلاح في التألق في مباراة ليفربول ضد برايتون، مع تسجيل الهدف الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018- 2019 بعد إحراز هدف في لقاء ليفربول ضد ويست هام.

يذكر أن برايتون تألق بقوة قبل إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون، حيث نجح في الفوز على نادي مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة شهدت ضعفًا دفاعيًّا كبيرًا من لاعبي الشياطين الحمر.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون، يتواجد نادي ليفربول في المركز الثاني بترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط بعد مرور جولتين من البريميرليج.

ويذكر أن جماهير الريدز توقعت الفوز لفريقها في مباراة ليفربول ضد برايتون بنسبة 84%، مع توقع بنسبة 5% حول فوز برايتون، وتوقع 11% بانتهاء مباراة ليفربول ضد برايتون بالتعادل بين الفريقين.

تُقام خمس مباريات أخريات في الدوري الإنجليزي غدًا السبت مع إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون، حيث يواجه أرسنال نادي ويست هام يونايتد، ومانشستر سيتي يواجه فريق وولفرهامبتون.