قبل وأثناء وبعد أداء الفريضة.. رزنامة نصائح للحجاج من مرضى السكر

المواطن - سعيد آل هطلاء - الخبر

قدمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، رزنامة من النصائح لوزارة الحج والعمرة بالمملكة بعد لغات، لتوزيعها على العديد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في عدة دول وبعدة لغات، بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لدى مرضى السكر، كما راسلت الجمعية جمعيات السكر العالمية والاتحاد الدولي للسكر IDF بهذه النصائح قبل الحج والتي تشمل إرشادات صحية قبل وأثناء وبعد أداء فريضة الحج، فيما توقعت الجمعية وصول نسبة الحجاج المصابين بالسكري كحد أدني 10% من إجمالي الحجاج سنويًّا.

وكشف عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، أن إرشادات “الحج والسكري” قدمت إلى وزارة الحج والعمرة باللغتين العربية والإنجليزية لوضعهما في موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك إلى وزارة الخارجية للتواصل مع كافة سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الدولية في العاصمة الرياض، كما تم التواصل مع جهات عالمية مثل الاتحاد الدولي للسكري لإرسالها إلى كافة الجمعيات العالمية للسكري في أكثر من 190 دولة.

وأوضح التركي أن الاتحاد الدولي للسكري قدم شكره للجمعية لمساهمتها في نشر الوعي الصحي والتثقيفي لمرضى السكري الذين ينوون أداء مناسك الحج من كافة دول العالم.

ومن جانبه، قال كامل سلامة الأمين العام للجمعية: إن مرحلة رعاية مرضى السكري الذين ينوون أداء فريضة الحج تبدأ قبل أداء الفريضة وأثنائها وتمتد إلى ما بعد فترة الحج، وإنه من الضروري على المرضى الحجاج أخذ كافة التطعيمات اللازمة المقررة من وزارة الصحة، والمحافظة على مستويات سكر الدم وضغط الدم والدهنيات لديهم ضمن المعدلات الطبيعية الموصى بها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أداء مناسك فريضة الحج، والاعتناء بصحتهم أثناء أداء المناسك مثل رعاية الجلد والقدمين.

وشدد على ضرورة تجنب الإصابات والأماكن المزدحمة بشكل عام، وكذلك حمل حقيبة السكري والتي تحتوي على مستلزمات رعاية السكري أثناء أداء المناسك، مثل نظارة طبية، وكريمات خاصة، ومواد سكرية للاستعمال في حالة الطوارئ وانخفاض مستوى سكر الدم، ولاصقات للجروح، وجوارب خاصه وحذاء مغلق للمشي لأداء المناسك، ومطهر للجروح، وجهاز لقياس مستوى سكر الدم ومستلزماته، وأطعمة آمنة جافة، وأدوات طبية مثل معقم الجروح ومعجون أسنان خاص، وفرشاة أسنان خاصة، وأدوية وعبوات ماء معقمة وكحول وغيرها.

وأكد كامل أهمية إخبار مريض السكري الجهات المنظمة لحملات الحج أنه مصاب بالسكري سواء عن طريق الطيران أو البر أو البحر، على أن يحمل معه بطاقة التعريف أنه مصاب بالسكري، وعبوات عصير لشربها بحالة انخفاض مستوى سكر الدم عن المعدل الطبيعي، وأن يتواصل مع طبيبه لتعديل جرعات الأدوية الخاصة بالسكري، لاسيما وأن أداء المناسك يحتاج إلى جهد وحركة والتي قد تستدعي قياس مستويات سكر الدم عدة مرات، وكذا تعديل جرعات أدوية السكر مثل الأنسولين.

وطالب باسم فوتا، رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي بالجمعية، بتناول الأطعمة الآمنة والسليمة، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء لتجنب الجفاف والابتعاد عن طوارئ السكري.

ونصح فوتا، بتجنب الأماكن المزدحمة، والتي قد تساهم في نشر العدوى، وأهمية لبس قناع الفم والأنف إن لزم الأمر، وعدم التعرض للشمس الحارة، وحمل شمسية للوقاية منها، وكذلك مراجعة الطبيب المختص بعد أداء الفريضة للمتابعة الطبية.