قراء “المواطن” يتفاعلون مع مشكلة “سهام” ويطالبون بتعديل شروط حساب المواطن

المواطن - سعد البحيري

طالب عدد من قراء صحيفة “المواطن” بتعديل بعض شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن بما يتوافق مع ظروف ومصالح الكثير من السعوديين.

وكانت “المواطن” قد انفردت بنشر مشكلة مواطنة سعودية تدعى ” سهام” عقد قرانها ولم تنتقل إلى بيت الزوجية بعد وترغب في أن يظل الدعم في حسابها ولا ينتقل إلى رب الأسرة وتلقت الصحيفة عددًا من التعليقات تضمنت رغبات لأفراد تمنوا لو تم مراعاتها في حساب المواطن.

راتب الزوجة

كان تضمين راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة في حساب المواطن أحد الأمور التي سببت تذمرًا لدى العديد من الأسر خاصة إذا كانت الزوجة تعمل بوظيفة غير مستقرة أو تنتظم في استلام الراتب.

وفي تعليقه على ما نشرته “المواطن” طالب “بندر” بأن يتم مراعاة طبيعة عمل الزوجة خاصة إن كانت لا تتسلم راتبها طوال العام مثل المعلمات في المدارس الأهلية.

وقال “بندر” : عندي سؤال بخصوص من تعمل زوجته معلمة في قطاع خاص مدرسة أهلية مثلاً.. في حساب المواطن تم احتساب راتبي وراتبها علماً بأن طول فترة الإجازة من شهر 8 لم تستلم الراتب وهذا نظام المدرسة.. الآن اقترب شهر ذي الحجة ونهاية العام الهجري بدون راتب.

وأضاف الزوج : “خمسة شهور لم تتسلم زوجتي الراتب فهل يراعي حساب المواطن هذا الأمر ويعوضني؟”.

وقالت قارئة أخرى : ماذا عن المطلقة التي ليس لها عائل ومديونة وعليها قروض أين محلها من حساب المواطن؟

فيما قالت ” أم عبدالله ” : إذا كان الزوج مديونًا وعليه قروض سكن وقسط سيارة وتم الحجز على راتبه فلماذا لا يتم صرف الدعم لزوجته وباقي أفراد الأسرة بعيدًا عن راتب الزوج الذي يتم الحجز عليه؟

هذه التساؤلات نضعها أمام المسؤولين عن برنامج حساب المواطن علها تجد إجابة تلبي حاجات العديد من المواطنين.

يذكر أنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة التاسعة من الدعم المخصص للمستفيدين في برنامج حساب المواطن يوم الخميس المقبل بدلا من الجمعة.

وستشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

ويواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع العاشرة التي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل ويستمر التسجيل في دورة الدفع العاشرة حتى يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري وهو موعد إيداع الدفع التاسعة من الدعم.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من (هنا) بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.