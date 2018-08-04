كراني يوضح خريطة الأمطار على المملكة في الساعات المقبلة

كراني يوضح خريطة الأمطار على المملكة في الساعات المقبلة

2018/08/04
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية والتي تميل للغزارة بصحبة زخات من البرد خلال الساعات المقبلة.

ولفت كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن الحالة ستكون على مناطق أبها وخميس مشيط والباحة والنماص ومعظم أجواء عسير وعلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية ومنطقة جازان وسواحلها.

وأوضح كراني أن ذلك ناتج عن تمركز الخط الوهمي بين جازان وعسير، ولا يمنع من وجود سحب على منطقة مكة المكرمة.


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