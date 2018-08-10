كلية ابن رشد بأبها مستعدة لاستقبال مبتعثي كندا وتسهل الإجراءات

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

وجَّه عميد كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها الدكتور علي مفرح سرحان بسرعة تسهيل كافة الإجراءات للطلاب والطالبات الدارسين في كندا والراغبين في الالتحاق بالكلية.

جاء ذلك تنفيذًا وتحقيقًا للتوجيه السامي الكريمِ بنقل الطلبة والطالبات الدارسين في كندا إلى جامعات أخرى لإكمال دراستهم بعد قطع العلاقات في المجالات كافة وذلك بعد التدخل السافر من حكومة كندا في الشأن الداخلي السعودي.

وأشار سرحان إلى أن الكلية ممثلة بإدارة الخدمات الطلابية على أتم الاستعداد في استقبال كافة طلبات المبتعثين على العناوين التالية: 0172311451 أو 0533402929 أو الإيميل [email protected]