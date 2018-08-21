كل عام وأنتم بخير .. تطبيقات مجانية للتهنئة بعيد الأضحى

المواطن - الرياض

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تهنئة الجميع من الأصدقاء عن طريق التطبيقات المجانية للاستفادة منها وتهنئة الجميع بشكل جماعي، ومن هذه التطبيقات ما يلي:

فيسبوك:

لم يعد من الضروري تهنئة كل شخص على حدة، إذ من الممكن كتابة تهنئة عامة لكل أصدقائك على فيسبوك ونشرها عبر حسابك الشخصي، وتلك التهنئة تظهر للجميع أثناء تصفحهم للموقع، وإذا أردت أن تخصص تهنئة يمكنك إرسالها داخل رسالة خاصة على ماسنجر.

جروبات واتساب:

داخل تطبيق واتساب على هاتف كل شخص منا يوجد العديد من “الجروبات” التي تجمع مجموعة من المعارف، مثل “جروب العائلة” وأصدقاء العمل والدراسة، وهذا يسهل التهنئة إذ يمكن إرسال التهاني في كل من تلك الجروبات، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق صور وفيديوهات وصور متحركة.

تطبيقات تهاني العيد:

إذا دخلت على متجر التطبيقات الخاص بك وبحثت عن تطبيقات تهاني عيد الأضحى ستجد العديد من التطبيقات المميزة التي تساعدك في تصميم رسائل وصور مناسبة، ويمكن الاختيار بينها وإرسالها في رسائل خاصة إلى أصدقائك عبر المنصات المختلفة.