كندا تسأل ألمانيا عن حزم السعودية وكيفية التعامل معه

المواطن - الرياض

بدأت ضربات الحزم الموجعة التي تلقتها كندا من المملكة خلال الأيام الماضية تؤتي أكلها بعد أن ذاقت أوتاوا وبال أمرها حين تجرأت وتدخلت في الشؤون الداخلية السعودية.

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند لم تجد بدًا من التواصل مع نظيرها في ألمانيا لتسأله عن كيفية حل خلافها مع السعودية في وقت سابق، استرشادًا بما قامت به ألمانيا حين ذاقت هي الأخرى في وقت سابق من مر حزم المملكة.

وطلبت وزيرة الخارجية الكندية المساعدة من ألمانيا في التعامل مع المملكة فيما أكدت مصادر دبلوماسية كندية أمس أن أوتاوا ستتواصل مع الإمارات وبريطانيا للوساطة بينها وبين المملكة.

وكانت المملكة قطعت العلاقات مع كندا وطردت السفير الكندي واستدعت سفيرها في أوتاوا، وتجمدت العلاقات التجارية والاستثمارات، وأوقفت الخطوط السعودية رحلاتها من وإلى أوتاوا بعد تصريحات غير مقبولة لوزيرة الخارجية الكندية تتحدث فيها عن قضايا داخلية سعودية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية عادل الجبير إن “كندا ارتكبت خطأ كبيرا وعلى كندا أن تصحح ما قامت به”.