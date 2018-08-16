كواليس الاعتداء على طبيبة مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - جدة

كشفت صحة جدة تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له إحدى طبيبات مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة مؤخراً على يد مرافقة لمريضة، وذلك أثناء تأدية واجبها الإنساني داخل العيادة.

وأكدت الصحة، في بيان لها، أنه جرى على الفور تدخل الأمن بالمستشفى لفض النزاع والاشتباك وإعداد محضر بالواقعة، كما تم استدعاء الشرطة، وتحريك الإجراءات النظامية تجاه ما تعرضت له الطبيبة من قذف واعتداء جسدي من خلال الشرطة والنيابة العامة.

وشددت صحة جدة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المعتدين على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل المختلفة.

وأشارت الصحة إلى أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة موجبة للتوقيف ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.