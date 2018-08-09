كورتوا .. عانى كثيرًا وحقق أمنيته المحببة له

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني وبعد معاناة استمرت لفترة طويلة من التعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.

وكان كورتوا، تمرد في تدريبات تشيلسي خلال اليومين الماضيين ولم يشارك في تدريبات البلوز من أجل إجبار فريقه على السماح له بالانتقال لريال مدريد.

وتمكن كورتوا من تحقيق حلمه والانضمام للنادي الملكي، خاصة أن تواجده مع نادي ريال مدريد سيكون مثالياً، وذلك بسبب تواجد عائلته هناك في مدينة مدريد الإسبانية.

وتألق كورتوا بشكل لافت للأنظار مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث تمكن منتخب بلجيكا من احتلال المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيكون كورتوا الحارس الأساسي لريال مدريد في الموسم الجديد، مع احتمالية رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عن صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد ضم كورتوا، لم ينجح ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد، حيث فضل البلوز الاحتفاظ به وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى كورتوا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد في موسم 2018-2019، كما أن النادي الملكي بقيادة مدربه الإسباني خولين لوبيتيجي يسعى للفوز بلقب الدوري الإسباني وبطولة كأس ملك إسبانيا.

قيل إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كان اهتم بالتعاقد مع كورتوا، قبل نادي ريال مدريد لكن الأخير نجح في حسم الصفقة لصالحه.

يملك كورتوا خبرة اللعب في الدوري الإسباني، حيث لعب من قبل مع نادي أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي.

بدأ كورتوا مسيرته الكروية مع نادي جنك البلجيكي ثم لعب مع أتليتكو مدريد ثم مع تشيلسي وأخيرًا انضم إلى ريال مدريد.