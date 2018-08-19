كيف تمنع واتساب من مسح صورك وفيديوهاتك؟

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يجري تطبيق التراسل الفوري واتساب، مجموعة من التعديلات الرئيسية على خدماته، والتي قد ينتج عنها حذف كامل لكافة الصورة ومقاطع الفيديو القديمة من صفحات الدردشة الخاصة.

وحسب ما ورد في صحيفة فاينانشيال إكسبريس الهندية، فإن التطبيق المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه بصدد اتباع وسيلة جديدة لحفظ البيانات المختلفة، مستخدمًا قوقل درايف، وهي مساحة التخزين التي يتيحها محرك البحث الأشهر عالميًا لمستخدميه.

ومن شأن هذه الوسيلة التقنية الجديدة عدم إبقاء المواد مثل الصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو على صفحات الدردشة، حيث سيقوم واتساب بتخزينها على قوقل درايف لاسترجاعها وقت الحاجة، وهو ما يعني أنها لن تبقى على ذاكرة الهاتف الذكي كما هو معتاد.

ومن المقرر أن يبدأ واتساب في تطبيق تلك التقنية الحديثة في نوفمبر من العام الجاري، كما أنه سيقوم بحذف كافة المواد التي لم يتم تحديثها لمدة عام بشكل تلقائي من قوقل درايف.

وكشفت الصحيفة الهندية عن الوسيلة التي يمكن من خلالها الحفاظ على أرشيف الصور ومقاطع الفيديو، وذلك عن طريق عمل نسخة احتياطية من البيانات.

وجاءت الخطوات كما رصدتها الصحيفة، أولًا قم بتشغيل Wi-Fi، ثم افتح التطبيق وانتقل إلى القائمة ثم الإعدادات، ثانيًا قم بالتحدث مع شخص آخر وانقر على خانة الدردشة الاحتياطية، وفور الضغط على زر الاحتفاظ بنسخة احتياطية، فسيتم نسخ كل شيء على الهاتف احتياطيًا تلقائيًا إلى قوقل درايف.