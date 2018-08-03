كي بي إم جي الفوزان وشركاه تعيّن المهندس العاني رئيسًا للقطاع الحكومي

المواطن - الرياض

أعلنت كي بي إم جي الفوزان وشركاه عن تعيين المهندس إسماعيل دحام العاني رئيسًا للقطاع الحكومي في الشركة، ويأتي التعيين انطلاقًا من إستراتيجية كي بي إم جي العالمية في تلبية الاحتياجات الاستشارية للقطاع، بما في ذلك تطوير الإستراتيجيات والسياسات ودعم البرامج التنفيذية.

وتسعى الشركة إلى لعب دورٍ فعّال في دعم تحقيق الأهداف المنشودة من رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال بناء علاقات مؤثرة مع عملائها من الجهات الحكومية لنقل أفضل الممارسات العالمية ومواءمتها مع الاعتبارات المحلية.

وفي تعليق له حول هذا التعيين، قال عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا: “لقد وضعنا في كي بي إم جي نصب أعيننا دعمَ الكفاءات الوطنية المتميزة والمؤهلة لقيادة القطاعات المفصلية في الشركة، وتعيين المهندس إسماعيل يأتي ضمنَ هذا التوجه لتعزيز شراكاتنا مع القطاعِ الحكومي التي نتطلَّع إلى استدامتها وتطوّرها من خلال مسيرته المهنية في الاستشارات حول المنطقة، حيث يتمتع بخبرات امتدت لأكثر من ستة عشر عامًا في إدارة مشاريع وبرامج استشارية وتطويرية، وتأسيس ودعم العديد من المشاريع بدءًا من مرحلة وضعِ التصورات وبلورتها وامتدادها وحتى مرحلة التنفيذ والإنجاز”.

وفي السياق ذاته صرَّح المهندس إسماعيل العاني: “تشهد المملكة حاليًّا تحولًا اقتصاديًّا وهيكليًّا كبيرًا في إطار رؤية المملكة 2030 والبرامج المقرَّة لتحقيقها يجعل من المملكة محطَّ أنظار العالم لما يمكن وصفه بأكبر تجربة مؤثرة لتحول قطاع حكومي في المنطقة، وإنَّ المحفز الأساسي لتركيز جهودنا ومبادراتنا ينبع من إيماننا بأهمية تحقيق رؤية المملكة 2030 وواجبنا الوطني لدعم توجهاتها في هذه المرحلة التاريخية عبر بناء شراكة طويلة المدى مع القطاع الحكومي، ونقل ما يناسب المملكة من تجارب عالمية ناجحة”.

وأضاف قائلًا: “ما يميزنا في كي بي إم جي في السعودية هو فريقنا من الاستشاريين والذي يشمل أصحاب الخبرة والتجربة في السوق السعودي كما يضم خبراء عالميين في معظم القطاعات ذات الأولوية يجمعهم الشغف والاعتماد على حلولٍ مبتكرة مبنية وفق أفضل الممارسات العالمية المجرَّبة لكي تسهم في رفع الكفاءة والفعالية وتلبية حاجات ومتطلَّبات عملائنا الطامحة للتطُّور في البيئات المتغيرة”.

وسيتولى المهندس إسماعيل قيادة إستراتيجية الشركة في القطاع الحكومي في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لأن تكون شريكًا لهذا القطاع في المملكة من خلال عملها مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية في مشاريع التحول، ورفع الكفاءة، والتخصيص، وتأسيس الوحدات الحديثة، والحوكمة، والأمن السيبراني والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم برامج الرؤية ومكاتب تحقيقها.

وتعتزم كي بي إم جي مواصلة الاستثمار في مواردها البشرية في المملكة وتمكين القيادات الوطنية المؤهلة لتعزز بذلك التزامها الحقيقي بأن تظلَّ الخيار الأفضل لعملائها، حيث بلغت مواردها البشرية في المملكة أكثر من 1200 خبير ومهني استشاري، في كل من الرياض وجدة والخبر يعملون في قطاعات المراجعة والضرائب والاستشارات.