لا تغرد في هاشتاق قذر .. حملة للتصدي لنشر الرذيلة عبر تويتر

المواطن - سعد البحيري

لا تغرد في هاشتاق قذر هكذا قرر المغردون مواجهة بعض الوسوم التي تروج لأفكار وقيم مخالفة لما تربى عليها السعوديون.

وعبر هذا الوسم ساهم العديد من المواطنين في التوعية من التغريد في مثل هذه الوسوم حتى لو كانت التغريدة ضد محتوى الوسم لأنها في الأول والأخير تساعد على رفع الوسم وانتشاره وهذا ما يسعى إليه من يطلق الوسم القذر.

في البداية قال عبدالله السبيعي: أرجو من الجميع عدم التغريد في هاشتاق قذر خلفه ناس تريد تحطيم كل ما تربينا عليه من أخلاق إسلامية عظيمة.

أما الدكتورة لجين العتيبي فقد استدلت بالحديث النبوي الذي جاء فيه : قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملاً، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان! قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه “.

بدورها قالت صاحبة حساب “الجوري”: “إن كانت والدتك والدك أخوك أختك ابنتك زوجك زوجتك مِمّن لديه حساب على تويتر،هل تقبل لأي منهم رؤية مثل هذا الوسم القذر على حسابك، أو المُشاركة فيه ولو من جانب السخرية أو النصح أو الاعتراض؟

لا تَنْس أن الهاشتاق القذر: هو أي وسم مسيء للفطرة السليمة ويخدش الأخلاق”.

وأضاف عبدالرحمن الفريح: تجاهله حتى لو أنه أغضبك لأنك بذلك تساهم برفعه ونشره!! هناك هاشتاقات خارجية قذرة تريد النيل من مجتمعنا السعودي الكريم!!

وقال مقرن العطاوي: “أرجو من الجميع عدم التغريد في هاشتاق قذر خلفه ناس تريد تحطيم كل ما تربينا عليه من أخلاق إسلامية عظيمة… تغريدك فيه يزيده قيمة ويزيد ترتيبه وجعله يبقى أكثر مدة. دعه يسقط كما سقط أصحابه في وحل الرذيلة”.