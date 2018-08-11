لجنة الاحتراف تشترط تسديد الرواتب حتى مايو.. وتنفي شائعة البطاقة

ذكر لصحيفة “المواطن” مصدرٌ خاص، رفض الكشف عن هويته، أن لجنة الاحتراف تحرص على تطبيق متطلبات تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الصيفية الحالية التي تنتهي الساعة 12 من منتصف ليل 23 أغسطس الجاري، وشدّد المصدر على ضرورة تقديم الأندية لمسيرات رواتبها حتى شهر مايو، مع سداد كافة المستحقات المتأخرة والقرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات.

وأوضح المصدر أن شرط وصول البطاقة الدولية للاعب الأجنبي قبل نهاية فترة التسجيل غير صحيح كما هو متداول، مؤكداً وجوب طلب إرسال البطاقة قبل نهاية الفترة؛ لأن النظام الإلكتروني يرفض إرسال أي طلب بعد نهاية فترة التسجيل.

يُذكر أن فترة التسجيل الشتوية تبدأ في 7 يناير 2019 وتنتهي في 4 فبراير.