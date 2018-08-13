لسكان جدة.. هلال الحج ظاهرًا الآن للعيان وبجانبه الزهرة ساطعًا

المواطن - جدة

أكدت الجمعية الفلكية في جدة، مساء اليوم الاثنين، رصد هلال الحج بسماء مدينة جدة في الأفق الغربي.

وأوضحت الجمعية الفلكية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنع يُشاهد في أعلى يسار هلال الحج كوكب الزهرة ساطعًا براقًا.

وتابعت الجمعية: “يمكن ملاحظة أن الجزء غير المضاء من سطح القمر (الجانب الليلي) يتوهج بضوء خافت، وذلك ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر”.