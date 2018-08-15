لص ينتحر شنقًا أثناء التحقيقات قبل توجيه التهمة إليه

المواطن - متابعة

أقدم لص على إنهاء حياته شنقًا داخل مبنى حكومي يتم التحقيق معه فيه قبل أن يتم تحويله إلى النيابة وتوجيه التهمة الرسمية إليه.

تفاصيل الواقعة حدثت في مدينة الرحاب إحدى المدن الجديدة في مصر حيث شنق اللص نفسه بعد أن تم القبض عليه متلبسًا بالسرقة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن المتهم حال تواجده في قسم شرطة مدينة التجمع الأول لعرضه على النيابة العامة قام بشنق نفسه خوفًا من الفضيحة مستخدمًا ملابسه في غرفة البحث الجنائي بالقسم.

وكان رجال المباحث قد ألقوا القبض عليه في واقعة سرقة، وتم إيداعه في غرفة البحث الجنائي لحين تحرير محضر بالواقعة المتهم فيها إلا أنه أثناء جلبه للتحقيق معه فتحوا الغرفة فوجدوه مشنوقًا في السقف باستخدام ملابسه.