لهذا السبب.. التجارة تدعو للتوقف الفوري عن استخدام أساور الأطفال Bracelet Slap

المواطن - الرياض

نصحت وزارة التجارة والاستثمار المستھلكین الیوم الخمیس بالتوقف الفوري عن استخدام أساور الأطفال من كلیرز” “Slap Bracelet بسبب عدم توفر الحماية الكاملة في المنتج.

وأعلنت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، عن استدعاء المنتج، موضحة أن السبب يرجع لعدم احتوائھا على غطاء حماية في الجانب السفلي من المعدن مما قد يسبب جروحا عمیقة في الجلد.

ودعت الوزارة المستھلكین إلى إعادة المنتج إلى منافذ البیع أو استرداد كامل مبلغ الشراء نقداً بالتواصل مع الشركة الخاصة به.