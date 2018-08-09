لهذه الأسباب المملكة تتخذ مواقف حاسمة ضد كندا : السيادة خط أحمر

المواطن - الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية بمواقفها من التدخلات الكندية في شؤونها الداخلية، أن مبدأ السيادة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه أو حتى الاقتراب منه.

وجاءت مواقف المملكة من كندا بناء على تدخلها في الشأن الداخلي السعودي، وهو أمر غير مقبول من دول ذات سيادة.

كما أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة نحو كندا تعبير عن مبدأ قاطع برفض التدخل في الشؤون الداخلية وليس متعلقًا بالمسألة التي أثيرت تحديدًا.

ومن الطبيعي أن يتم التطرق لمثل هذه المسائل بين الدول الخاصة بالحقوق والحريات، وهو أمر متعارف عليه ودارج، بل إن بعض المؤسسات والمنظمات تعتاش وتقتات من هذا الأمر، وكثير من الدول تتعاطى مع هذه المسائل يوميًّا، إلا أن الجديد في هذا الأمر هنا هو طريقة تعامل كندا وتعاطيها مع هذه المسائل بأسلوب غير مقبول ولا يمكن السماح به، في العلاقات بين الدول ذات السيادة.

والمملكة لم تتخذ أي إجراء سابق على الرغم من أن هناك مؤسسات وأشخاصًا غير رسميين تطرقوا لهذه المسائل، بينما القضية الحالية هي مسألة عدم قبول مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية بشكل رسمي من دول وحكومات أخرى، وهي مبادئ كفلتها القوانين والدساتير حول العالم أجمع.

وكانت المملكة قد أعلنت عن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية وسحب السفير من كندا، كما طالبت سفير كندا بمغادرة الرياض، كما أعلنت المملكة وقف برامج العلاج وكذلك أعلنت عن خطة لنقل الطلاب المبتعثين إلى دول أخرى، ردًّا على التدخلات الكندية في الشأن الداخلي للرياض.