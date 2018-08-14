لوفتوس رود يُجهز مفاجأته والجميع يترقب

المواطن - محمد سمعة

سيحتضن ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية، مباراة السوبر السعودي يوم السبت المقبل والتي تُقام بين ناديي الهلال والاتحاد.

ويذكر أن ملعب لوفتوس رود سبق له استضافة السوبر السعودي في عام 2016 بين الأهلي والهلال ووقتها تُوج نادي الهلال باللقب عن طريق الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

والجميع يترقب سواء كان من جمهور نادي الهلال أو من جمهور نادي الاتحاد للمفاجآت والتي ستحدث خلال المباراة، حيث يتمنى جمهور الهلال أن يكون الملعب صاحب البسمة الثانية على شفاهم خلال ثلاثة أعوام، وأن يكون سببًا في تتويجهم بلقب السوبر.

أما جماهير نادي الاتحاد فتأمل في أن يكون الملعب وجه الخير عليهم، والتتويج بلقب السوبر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكان نادي الهلال فاز في مباراته الرسمية الأولى في الموسم الحالي، على نادي الشباب العماني بهدف دون رد يوم الأحد الماضي سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الأول.

وسيخوض نادي الاتحاد مباراته المقبلة في البطولة العربية، أمام نادي الوصل الإماراتي في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يقدم موسم أفضل في الدوري السعودي، عكس الموسم الماضي والذي احتل فيه المركز العاشر تحت قيادة مدربه التشيلي السابق خوسيه لويس سييرا.

وكان المدرب خوسيه لويس سييرا رحل عن تدريب الاتحاد بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الفيصلي.