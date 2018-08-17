مؤشر جودة الهواء .. معتدل في منى ومزدلفة وجيد في باقي المشاعر

المواطن - واس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، عن مؤشر جودة الهواء المتوقع – بمشيئة الله – في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الجمعة ، هي الآتي:
مكة المكرمة : جيد .
عرفات : جيد .
منى: معتدل .
مزدلفة : معتدل.
المدينة المنورة : جيد .
جدة : جيد .
ويشمل مؤشر جودة الهواء الذي يعد وفق اللائحة التنفيذية لقياس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008، قياس معدل : الأوزون الأرضي، ثاني أكسيد الكبريت، ذرات الغبار، ثاني أكسيد النيتروجين، أو أكسيد الكربون.
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