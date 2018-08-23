مؤشر جودة الهواء معتدل في منى ومكة وجيد في باقي المشاعر

مؤشر جودة الهواء معتدل في منى ومكة وجيد في باقي المشاعر

2018/08/23
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، عن مؤشر جودة الهواء المتوقع – بمشيئة الله – في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الخميس ، مشيرة إلى أنه جاء على النحو التالي :
مكة المكرمة : معتدل .
عرفات : جيد .
منى : معتدل .
مزدلفة : معتدل .
المدينة المنورة : جيد .
جدة : جيد .
ويشمل مؤشر جودة الهواء الذي يعد وفق اللائحة التنفيذية لقياس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008، قياس معدل : الأوزون الأرضي، ثاني أكسيد الكبريت، ذرات الغبار، ثاني أكسيد النيتروجين، أو أكسيد الكربون.


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