مؤشر جودة الهواء معتدل في منى ومكة وجيد في باقي المشاعر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، عن مؤشر جودة الهواء المتوقع – بمشيئة الله – في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الخميس ، مشيرة إلى أنه جاء على النحو التالي :
مكة المكرمة : معتدل .
عرفات : جيد .
منى : معتدل .
مزدلفة : معتدل .
المدينة المنورة : جيد .
جدة : جيد .
ويشمل مؤشر جودة الهواء الذي يعد وفق اللائحة التنفيذية لقياس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008، قياس معدل : الأوزون الأرضي، ثاني أكسيد الكبريت، ذرات الغبار، ثاني أكسيد النيتروجين، أو أكسيد الكربون.
مؤشر #جودة_الهواء في #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة و #المشاعر_المقدسة اليوم الخميس.https://t.co/L32nTKNihV#العالم_في_قلب_المملكة#حج1439هـ#hajj2018#واس pic.twitter.com/ivyV0z7WrY
— واس (@spagov) August 23, 2018