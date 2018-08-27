ماذا تعرف عن خدمة المدفوعات الرقمیة وطريقة تفعيلها؟

المواطن - الرياض

تسبب إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تفعیل خدمة المدفوعات الرقمیة لتسھیل عملیات الدفع والشراء عبر الجوال والأجھزة الذكیة، في إثارة الكثیر من التساؤلات عن ماھیة الخدمة وكیفیة تفعیلھا وعملھا.

والخدمة الجديدة التي أعلنت عنها مؤسسة النقد، ھي أحد منجزات برنامج التحول الرقمي السعودي وضمن مستھدفات رؤية المملكة 2030، وتعني بتوفیر خدمات مدفوعات رقمیة سعودية لمختلف مزودي منصات التجارة الإلكترونیة والأسواق الرقمیة عبر التطبیقات.

ولتفعیل الخدمة ينبغي على المستخدم تحمیل تطبیق مدى pay من متجر قوقل بلاي لأجھزة الأندرويد والتأكد من دعم الجھاز لتقنیة الاتصال القريب المدى NFC المتوفرة في الھواتف، ثم بعد ذلك إضافة بیانات البطاقة على التطبیق إما يدوياً أو بتقريب وإلصاق البطاقة خلف الجوال، أو بتوجیه الكامیرا نحو البطاقة، وسیقوم التطبیق بقراءة بیاناتھا وإدخالھا تلقائیاً.

وبمجرد إكمال خطوات إضافة البطاقة لتطبیق مدى Pay ،سیتمكن المستخدم من تنفیذ عملیاته الشرائیة ولا يتطلب ذلك القیام بتفعیلھا من البنك التابع له.

وتتوافر الخدمة في الوقت الحالي لدى 5 بنوك محلیة؛ ھي الجزيرة والراجحي والإنماء والرياض والبنك السعودي الفرنسي.

ويمكن لمستخدمي مدى Pay تعیین إحدى البطاقات كبطاقة أساسیة للدفع في حال وجود أكثر من بطاقة، وبالإمكان تغییرھا لأي بطاقة أخرى حسب رغبة مستخدم التطبیق، وتعمد آلیة عملھا على حفظ ورقمنة البطاقة الحالیة المرتبطة بالحساب البنكي، ولا تتطلب الخدمة القیام بشحن مالي لأي حساب افتراضي للقیام بعملیة الدفع.