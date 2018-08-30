ماريانو دياز .. ولعنة بنزيمة

المواطن - مروة نبيل

ماريانو دياز عاد رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، لمدة 5 مواسم.

وبلغت قيمة انتقال ماريانو دياز إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، 20 مليون يورو، وذلك بعد خصم نسبة الملكي من قيمة بيع اللاعب، حيث إنه كان يمتلك 35% من حق بيعه، عقب رحيله إلى نادي ليون الميركاتو الصيفي الماضي نظير 8 ملايين يورو.

ويخشى ماريانو دياز، صاحب الـ25 عامًا، من لعنة المهاجم كريم بنزيمة، الذي حافظ على مكانه كأساسي في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، منذ قدومه من ليون الفرنسي عام 2009.

وفي بداية كريم بنزيمة مع ريال مدريد كان يتواجد رود فان نيستلروي وراؤول غونزاليس، وبعد موسمه الأول رحل الثنائي، وعقب قدوم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، واصل المهاجم الفرنسي اللعب أساسيًّا مع جوزيه مورينيو عام 2011.

واستعار ريال مدريد التوجولي إديبايور من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في 2011، ولكن بنزيمة ظل صامدًا، واستمر كريم في اللعب مع هيغواين والشاب ألفارو موراتا عامي 2012 و2013، إلا أن المهاجم الأرجنتيني قرر الرحيل.

وواصل ريال مدريد الاعتماد على بنزيمة عام 2014 مع المدرب كارلو أنشيلوتي، ليُقرر موراتا الرحيل، وتعاقد الملكي بعد ذلك مع خافيير هيرنانديز على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ثم عاد موراتا موسم 2015/ 2016، ولكن استمر كريم كأساسي.

وحافظ بنزيمة على مكانه في التشكيل الأساسي مع زين الدين زيدان، قبل أن يُقرر ريال مدريد عودة ماريانو دياز هذا الموسم، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ويحظى ماريانو دياز بدعم كبير من جماهير ريال مدريد التي ترى أنه أفضل لاعب لتعويضهم عن غياب الصفقات الكبرى، عقب رحيل كريستيانو رونالدو.

وعلى الرغم من البداية المميزة للفرنسي كريم بنزيمة، ولكن تُمني الجماهير المدريدية النفس بتألق ماريانو دياز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم، لتراجع مستواه في فترات عديدة.