مان يونايتد ضد ليستر سيتي .. الأرقام تُنصف لوكاكو والشياطين الحمر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “أولد ترافورد”، في أولى جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالشياطين الحمر سجلًا مميزًا أمام الثعالب قبل مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، حيث إن كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو لم تخسر في آخر 7 مباريات أمام رفاق جيمي فاردي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الشياطين الحمر فازوا 4 مرات، وتعادلوا 3 مرات أمام الثعالب، وذلك قبل مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالشياطين الحمر مرة واحدة فقط خلال آخر 18 مباراة، وذلك قبل مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، حيث نجح في الفوز 13 مرة، وتعادل 4 مرات، وذلك وفقًا لحساب “أوبتا”.

ويُعد مهاجم الشياطين الحمر، روميلو لوكاكو متخصصًا في هز شباك الثعالب، وذلك قبل مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، حيث سجل 4 أهداف خلال آخر 6 مواجهات خاضها أمامهم.

وجاءت جميع أهداف روميلو لوكاكو في شباك الثعالب خلال فترة لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، ويُمني النفس بتسجيل هدف في مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم؛ لرفع سجله التهديفي.