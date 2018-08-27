ما الفرق بين أدمغة المجتهدين والكسالى؟

المواطن - متابعة

انشغل علماء الأعصاب والنفس منذ عقود بالأسباب التي تجعل بعض الأشخاص مجتهدين وبارعين مقابل آخرين كسالى ومماطلين، لكن دراسة حديثة كشفت سببًا عضويًّا لهذا التمايز العقلي بين الناس.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة “سيكولوجيكال ساينس”، المختصة في علم النفس، فإن منطقة محددة من الدماغ تؤثر على مشاعر الإنسان ومخاوفه وتؤدي دورًا كبيرًا في الاجتهاد والتفوق.

واعتمد البحث الطبي المثير على عينة من 264 شخصًا يضمون رجالًا ونساء وقامت بإخضاعهم لفحوص الدماغ باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

وإثر إجراء هذه الفحوص اجتاز المشاركون اختبار معرفيا، وعندئذ ظهرت المفاجأة، إذ كشفت النتائج أن ذوي الأداء السيئ ممن تعثروا في الإجابة لديهم “لوزة دماغية” (Amygdala) أكبر حجمًا.

ووجد العلماء أن ذوي “اللوزة الدماغية” المتضخمة كانوا أكثر ترددًا في الإجابة على مواد الاختبار بخلاف ذوي اللوزة الدماغية الأصغر، وهو ما يعني أن “التماطل” قد لا يكون مجرد حالة نفسية أو تقاعسًا فرديًّا.