ما سر مغادرة دجانيني تافاريس لمعسكر الأهلي؟

المواطن - مروة نبيل

غادر القاطرة البشرية دجانيني تافاريس معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المُقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن دجانيني تافاريس غادر المعسكر عائدًا إلى بلاده، من أجل إنهاء بعض الارتباطات الخاصة به على أن يلحق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم في جدة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، الشهر الماضي، عن تعاقده مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر وسانتوس لاجونا المكسيكي، دجانيني تافاريس صاحب الـ27 عامًا، لمدة 4 مواسم قادمة.

والتحق دجانيني تافاريس بمعسكر النادي الأهلي في النمسا بعد الإعلان عن الصفقة بيومين، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ ولعب مباريات الودية، لتجهيزه فنيًا وبدنيًا لمنافسات الموسم المقبل.