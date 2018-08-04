مباراة إنبي ضد الأهرام .. Pyramids كسب التحدي ويُطلق إنذارًا شديد اللهجة

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو ونجوم نادي بيراميدز المصري من الفوز في مباراة إنبي ضد الأهرام، بهدف دون رد في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019.

وكانت مباراة إنبي ضد الأهرام، شهدت تألق اللاعب محمد مجدي قفشة، والذي سجل الهدف الوحيد لنادي بيراميدز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر ضربة حرة مميزة.

وبعد الفوز في مباراة إنبي ضد الأهرام، وجه نادي بيراميدز إنذارًا شديد اللهجة لجميع الفرق في الدوري المصري، خاصة أن نادي بيراميدز يسعى في أول موسم له للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وأعرب مدرب نادي بيراميدز، البرازيلي فالنتيم عن سعادته بعد الفوز في مباراة إنبي ضد الأهرام، مضيفًا أن الفريق يركز خطوة بخطوة، وذلك من أجل الفوز في المباريات المقبلة وللمنافسة على لقب الدوري المصري.

وقبل مباراة إنبي ضد الأهرام، خضع نجوم نادي بيراميدز لفترة إعداد قوية وسرية، حيث لم يتم السماح لأي وسيلة إعلامية في مصر تصوير تدريبات اللاعبين.

وكان نادي بيراميدز تعاقد مع الكثير من اللاعبين، قبل خوض مباراة إنبي ضد الأهرام، حيث ضم المدافع المصري علي جبر من صفوف نادي الزمالك المصري، وضم المدافع عبدالله البكري من نادي الباطن.

ويذكر أن مباراة إنبي ضد الأهرام شهدت حضورًا جماهيريًّا قليلًا، ظل يدعم النادي ويشجعه، حتى تمكن بيراميدز من الفوز.

ولم يحتفل لاعب بيراميدز، محمد مجدي قفشة بالهدف الذي أحرزه في مباراة إنبي ضد الأهرام، حيث يعد إنبي فريقه السابق ورفض الاحتفال بالهدف احترامًا لنادي إنبي.

وكانت مباراة إنبي ضد الأهرام، أقيمت على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة، وحضر حسام البدري رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز مع وجود أحمد حسن المشرف على جهاز الكرة بالنادي لدعم لاعبي الفريق.