مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي .. جوارديولا يُبكي الجانرز ببراعة!

المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا من تحقيق الفوز في مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول نادي ارسنال بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري الفوز في أول مباراة رسمية للمدرب الإسباني، بعدما تولى مسؤولية تدريب الجانرز خلفًا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر.

وقاتل نادي مانشستر سيتي من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك ارسنال في الشوط الأول من المباراة، حيث تمكن النجم الإنجليزي رحيم سترلينج من تسجيل الهدف الأول للسيتزنس في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

وحاول ارسنال تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي مانشستر سيتي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بتقدم السيتزنس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ارسنال ومانشستر سيتي، حاول الجانرز الاستفاقة والعودة من بعيد وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له وهدف التعادل.

تمكن نادي مانشستر سيتي بعد ذلك من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ64 ليتأزم موقف نادي ارسنال.

لم ينجح نادي ارسنال بقيادة مدربه أوناي إيمري في التفوق على خطط المدرب جوارديولا، لتنتهي المباراة بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن نادي ارسنال لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، حيث سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان نادي ارسنال تعاقد مع اللاعب السويسري ستيفان ليشتنستاينر كصفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

لم يشارك اللاعب المصري محمد النني مع ارسنال أمام مانشستر سيتي، حيث فضل المدرب الإسباني إيمري عدم الاعتماد عليه.