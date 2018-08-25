مباراة الأهلي ضد المحرق .. تشكيل الراقي الناري للقاء

المواطن - جدة

كشف المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيلة الفريق والتي ستواجه نادي المحرق البحريني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كاس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر تشكيل الراقي والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد آل فتيل، عبد الباسط هندي، محمد عبدالشافي، سعيد المولد.

في خط الوسط: نوح الموسى، حسين المقهوي، باولو دياز.

في خط الهجوم: عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر، عمر السومة.

ويسعى الأهلي في أول اختبار رسمي للمدرب بابلو جويدي، إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل طمأنة جماهير الراقي على مستقبل فريقها قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري السعودي لموسم 2018- 2019.

وكان بابلو جويدي عُين لتدريب النادي الأهلي في شهر إبريل الماضي خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل عقب نهاية الموسم الماضي.

تُقام مباراة الأهلي والمحرق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 سبتمبر في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

احتل النادي الأهلي المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأول نادي الهلال.

شارك محمد العويس مع المنتخب السعودي في مباراة واحدة بكأس العالم 2018، وكانت أمام منتخب الأوروغواي، وانتهت المباراة وقتها بفوز الأوروغواي بهدف دون رد.