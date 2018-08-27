مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي .. الأنيق الفرنسي يُطارد الصدارة ويريد الثأر

المواطن - محمد سمعة

تنطلق غدًا مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي، ستشهد وجود العديد من الأهداف والطموحات والتي يرغب المارد الأحمر في تحقيقها مثل الثأر والفوز على نادي كامبالا، بعد فوز الأخير على الأهلي في أوغندا في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات وهي المباراة التي تسببت في استقالة المدرب المصري حسام البدري.

كما أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للمارد الأحمر يسعى إلى تحقيق الفوز الرابع له في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عند خوض مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي.

وكان كارتيرون حقق الفوز في ثلاث مباريات بمرحلة دور المجموعات على حساب نادي تاونشيب رولرز البوتسواني في الجولة الثانية والجولة الثالثة، ثم هزم نادي الترجي التونسي في الجولة الخامسة بهدف المغربي وليد أزارو، قبل خوض مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي غدًا الثلاثاء على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويذكر أن اللاعب ميدو جابر لاعب المارد الأحمر، سيغيب عن مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي بسبب الإصابة.

كما أن فوز المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي، سيعطي الفرصة للمارد الأحمر للابتعاد عن مواجهة أي فريق قوي في دور الثمانية من البطولة الإفريقية.

ويذكر أن الفريق الأوغندي كان فاز في مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي في الجولة الثانية في شهر يونيو الماضي بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة شهدت إهدار اللاعب وليد سليمان نجم الأهلي لركلة جزاء في اللقاء.

وكان المارد الأحمر هزم نادي حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الجمعة الماضية، قبل إقامة مباراة الأهلي ضد كامبالا سيتي.