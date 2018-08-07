مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت .. الدراويش يثيرون الرعب وقرار مُتوقع من الحضري

المواطن - محمد سمعه

خيم التعادل السلبي على مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت، والتي أقيمت الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للفريقين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكانت مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت أقيمت على ملعب مدينة الإسماعيلية معقل الفريق الإسماعيلاوي.

ورغم أن الدراويش اجتهدوا كثيرًا خلال الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في إنهاء الهجمة.

وضغط نادي بتروجيت في بعض دقائق الشوط الأول خلال مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت، حيث كان قريبًا من إنهاء النصف الأول من المباراة متقدمًا بهدف.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى النصف الأول من مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت بالتعادل السلبي.

طالب الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للدراويش لاعبيه خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت، بالضغط الهجومي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول والسير نحو تحقيق النقاط الثلاث.

ظلت مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت، نزاعًا بين الفريقين وعنوانًا للفرص الضائعة، وسط تألق كبير من حارس الإسماعيلي عصام الحضري والذي أنقذ مرماه من هدفين محققين لنادي بتروجيت.

لم يتمكن الدراويش من تسجيل الهدف الأول في مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت، كما أن النادي البترولي تقاعس ولم يستثمر الفرص والتي أتيحت له لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

سقط الدراويش في فخ التعادل للمرة الثانية في الموسم الحالي بعد التعادل في مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بهدف لكل فريق يوم الخميس الماضي، والتعادل في مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت أمس الاثنين.

أما نادي بتروجيت فحصل على النقطة الثانية له في الدوري المصري، بعدما تعادل في الجولة الأولى سلبيًّا مع نادي الزمالك، ثم تعادل سلبيًّا للمرة الثانية على التوالي في مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت.

يذكر أن اللاعب سعد الجزيري سجل الهدف الوحيد للإسماعيلي حتى الآن في الدوري المصري وقبل خوض مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت.

وكان عصام الحضري قرر اعتزال اللعب دوليًّا مع منتخب مصر بعد نهاية مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت.