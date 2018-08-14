مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد .. سببان يخطفان أنظارك لمتابعة اللقاء

المواطن - محمد سمعة

يستعد النادي الملكي بقيادة المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي لخوض مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد والتي تُقام غدًا الأربعاء في بطولة السوبر الأوروبي لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد تُقام غدًا في تمام العاشرة مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب LE COQ ARENA في دولة إستونيا.

وستكون مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد مباراة مثيرة وقوية للغاية، خاصة أن اللقاء سيكون الاختبار الرسمي للنادي الملكي، بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عنه وانضم إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أن مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، ستشهد وجود نية للانتقام من قبل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني والذي يرغب في التخلص من عقدة تفوق الريال الأوروبي عليه، عن طريق الفوز وحسم اللقب الأوروبي لصالحه.

ويسعى المدرب الإسباني خولين لوبتيجي مدرب ريال مدريد للتفوق في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، والحصول على لقب السوبر الأوروبي لطمأنة جمهور النادي الملكي، أن ريال مدريد سينافس وبقوة على الفوز بكل البطولات والتي سيشارك بها في الموسم الحالي.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، كان ريال مدريد هزم نادي ميلان الإيطالي وديًا يوم السبت الماضي حيث تُوج بلقب بطولة سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

وسيعتمد المدرب خولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد خلال مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، على النجم الويلزي جاريث بيل واللاعب ماركو أسينسيو مع الدفع باللاعب الفرنسي كريم بنزيمة في خط الهجوم أساسيًا.

أما النجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الأتليتكو، يأمل خلال مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب السوبر الأوروبي ليكون ثالث لقب يحققه في عام 2018، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في شهر مايو الماضي مع الروخي بلانكوس، وفوزه بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا في صيف العام الحالي في روسيا.