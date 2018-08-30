مباراة الهلال ضد ألفيحاء .. الزعيم يُجهز أسلحته ويخشى اللدغات

المواطن - محمد سمعه

يستعد نجوم الزعيم بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لخوض مباراة الهلال ضد ألفيحاء غدًا ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين” دوري الأمير محمد بن سلمان” موسم 2018-2019.

ومن المقرر انطلاق الدوري السعودي، اليوم الخميس، حيث تُقام 3 مباريات وهي” الاتفاق والرائد، أحد والنصر، الوحدة والحزم”، كذلك ستُقام مباراة الهلال ضد ألفيحاء غداً الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود.

ويطمح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لوضع الخطة المناسبة لـ مباراة الهلال ضد ألفيحاء وذلك أملًا في تحقيق النقاط الثلاث والبدء بانطلاقة قوية للمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الجديد.

ويذكر أن الزعيم يخشى خلال مباراة الهلال ضد ألفيحاء ، من لدغات الفريق المنافس في حال لم ينجح في التسجيل المبكر أو استغلال الفرص الهجومية والتي ستتاح له.

وقبل إقامة مباراة الهلال ضد ألفيحاء ، أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد النجم محمد الشلهوب مع الزعيم لمدة موسم.

كما أن مباراة الهلال ضد ألفيحاء ، ستشهد اتجاه المدرب جورجي جيسوس للاعتماد على الصفقات الجديدة، حيث قد يتجه المدرب للاعتماد على الفرنسي بافيتيمبي جوميز في قيادة الخط الأمامي للزعيم.

ستقام مباراة الهلال ضد ألفيحاء غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت المملكة حيث ستُنقل على قناة KSA SPORTS.

وكان نجوم الزعيم بقيادة جورجي جيسوس قد حرصوا على حضور حفل تدشين الدوري السعودي، أول أمس الثلاثاء وذلك لالتقاط الصور التذكارية ومعرفة مجريات الموسم الجديد قبل انطلاق مباراة الهلال ضد ألفيحاء.

ويأمل مدرب الزعيم، في أن يقدم أوراق اعتماده الأولى للجمهور الهلالي في مباراة الهلال ضد ألفيحاء ، عن طريق الفوز بعد تألقه محليًا وحصوله على لقب كأس السوبر السعودي يوم السبت قبل الماضي على حساب نادي الاتحاد.

وقبل إقامة مباراة الهلال ضد ألفيحاء ، كان الزعيم نجح أيضًا في الفوز على نادي الشباب العماني بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في ذهاب دور ال32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في كرة القدم.