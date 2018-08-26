مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل .. البلوز يُمتع ويفوز .. وهازارد يكتب التاريخ

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي تشيلسي، تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، في الفوز على نادي نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسعى نادي تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي ساري لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز في الجولة الأولى على نادي هيدرسيفيلد تاون وفي الجولة الثانية على نادي أرسنال.

ولم ينجح تشيلسي في تسجيل أي أهداف في الشوط الأول لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ونيوكاسل، كثف البلوز من هجماته، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، وكان له ما أراد عبر نجمه البلجيكي إدين هازارد والذي سجل الهدف الأول لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ76.

حاول نادي نيوكاسل يونايتد بعد ذلك الضغط بقوة، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث تمكن اللاعب جوسيلو من إحراز هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة الثالثة والثمانين.

لم يستسلم تشيلسي، ونجح في تسجيل هدف الفوز والهدف الثاني له عبر اللاعب يادين لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة والثمانين.

نجح تشيلسي في الوصول للنقطة التاسعة في الدوري الإنجليزي ليتنافس مع نادي ليفربول على المركز الأول، بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

رفض تشيلسي في الفترة الأخيرة، بيع هازارد لصالح نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أصبح هازارد ثالث أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف لتشيلسي في الدوري الإنجليزي برصيد 70 هدفًا بعد كل من الإنجليزي فرانك لامبارد برصيد 147 هدفًا والإيفواري ديديه دروجبا برصيد 104 أهداف.