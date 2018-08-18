مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس .. رونالدو عاجز والسيدة العجوز تنجو من نيران الهزيمة

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجوم السيدة العجوز، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، من الفوز في مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وبدأ الشوط الأول من مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس، بضغط كبير من قبل نجوم اليوفي، حيث تمكن النجم الألماني سامي خضيرة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله جورجيو كيليني.

وواصل نادي اليوفي ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس، وقبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

تمكن نادي كييفو بعد ذلك من تسجيل هدف التعادل في مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس، عبر اللاعب ستيبينسكي في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني من مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس، تراجع أداء البيانكونيري مما أعطى الفرصة لنادي كييفو للعودة في المباراة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حيث تمكن اللاعب جياكيريني من تسجيل الهدف الثاني لنادي كييفو في الدقيقة الـ56 من ركلة جزاء.

لم ينجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أي أهداف في مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس.

سجل اللاعب باني لاعب نادي كييفو هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ76 من عمر مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس، لتصبح النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس في طريقها للتعادل الإيجابي، تمكن النجم فريدريكو بيرنارديسكي من تسجيل الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

حقق اليوفي الفوز الأول له في الدوري الإيطالي في الموسم الجديد بعد فوزه الصعب في مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس.

شهدت مباراة كييفو فيرونا ضد يوفنتوس المشاركة الأولى لكريستيانو رونالدو بعد انتقاله لليوفي قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.