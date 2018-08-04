مباراة ليفربول ونابولي .. الريدز يجرح كبرياء أبناء جنوب إيطاليا بخماسية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ونابولي الودية بفوز الريدز بخماسية دون رد، وذلك في لقاء أقيم في مدينة دبلن الأيرلندية، خاصة في ظل استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسعى المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، للاطمئنان على عناصر فريقه في مباراة ليفربول ونابولي، وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019.

وانطلق الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي، بقوة هجومية مميزة من النادي الإنجليزي والذي نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر.

وبعدها بخمس دقائق في الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي، تمكن الريدز من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب جورجينيو فاينالدوم، لتصبح النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بنتيجة هدفين دون رد.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم نادي ليفربول بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ونابولي، واصل الريدز ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حيث تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث للريدز في الدقيقة التاسعة والخمسين عبر تصويبة قوية عجز حارس نابولي عن صدها.

واصل نادي الريدز ضغطه من أجل تسجيل الهدف الرابع في مباراة ليفربول ونابولي، حيث تمكن اللاعب الإنجليزي دانيل ستوريدج من تسجيل الهدف الرابع لفريقه بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والسبعين.

اختتم لاعبو الريدز مهرجان الأهداف في مباراة ليفربول ونابولي، حيث سجل الظهير الإسباني ألبرتو مورينو الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وبعد نهاية مباراة ليفربول ونابولي، يتمنى الريدز تحقيق نتائج إيجابية مثلما حقق في الموسم الماضي، حيث يتمنى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ومحاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

وكان أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي تحدث قبل مباراة ليفربول ونابولي، وأكد أن نتيجة المباراة لا تهمه، ولكنه يريد الاطمئنان على أداء فريقه.