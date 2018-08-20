مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد .. هاتريك أغويرو يُرعب وجوارديولا يرقص فرحًا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز السيتزنس، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بسداسية مقابل هدف.

ويذكر أن مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد كانت أقيمت على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتزنس.

وبدأ المدرب الإسباني جوارديولا مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد بضغط كبير وإصرار على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، لإيصال رسالة لجميع الفرق المنافسة أن مانشستر سيتي سينافس على الفوز بلقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

وتألق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد، حيث سجل ثلاثة أهداف” هاتريك” في المباراة وقدم مستوى مميزًا.

كذلك أثبت المدرب بيب جوارديولا خلال مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد، أنه يريد تحقيق إنجاز فريد من نوعه بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي في حال حقق اللقب في الموسم الحالي.

وكانت مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد شهدت مشاركة اللاعب الألماني ليروي ساني والذي سدد الكرة، ولكن مدافع هدرسفيلد سجلها بالخطأ في مرماه ليكون الهدف السادس لمانشستر سيتي في المباراة.

تواجد اللاعب المصري رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسيفيلد على دكة الاحتياط في مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد، حيث لم يشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه في المباراة الثانية على التوالي.

وبعد فوز السيتزنس في مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد، أصبح مان سيتي يقترب رويدًا رويدًا من البقاء في صدارة البريميرليج مع الكبار مثل تشيلسي وليفربول.

سيواجه السيتزنس بعد الفوز في مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد، نادي وولفرهامبتون في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، بينما يواجه هدرسفيلد فريق كارديف سيتي في اليوم ذاته بالدوري الإنجليزي.

يذكر أنه قبل مباراة مان سيتي ضد هدرسفيلد، كان فريق هدرسفيلد خسر من نادي تشيلسي في الجولة الأولى بثلاثية مقابل لا شيء.