مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو .. اليوفي يُرعب ويزور الشباك مرتين ورونالدو يفشل للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي اليوم بفوز اليوفي بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية في موسم 2018- 2019.

وسعى اليوفي في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، وتحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، خاصة أن يوفنتوس يطمح للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي والفوز به للموسم الثامن على التوالي.

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي أهداف في الشوط الأول لصالح اليوفي.

وتمكن اليوفي بعد معاناة كبيرة من تسجيل الهدف الأول له في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو عبر نجمه البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

لم ينجح نادي لاتسيو في فك الخرسانة الدفاعية لليوفي خلال الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

في الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، ظل البيانكونيري يضغط بصورة مكثفة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

وبعد معاناة كبيرة صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لليوفي في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، حيث سجله اللاعب الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش في الدقيقة الخامسة والسبعين بطريقة أكثر من رائعة.

لم يحدث أي جديد في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، حتى انتهى اللقاء بفوز السيدة العجوز بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أليانز معقل اليوفي في مدينة تورينو الإيطالية.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، كان البيانكونيري أعلن استمرار اللاعب الألماني سامي خضيرة في صفوفه وعدم الموافقة على رحيله لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد الفوز في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، يتواجد اليوفي في المركز الأول مؤقتًا بالدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد لاتسيو بعد الخسارة في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو عند صفر من النقاط.

فشل النجم كريستيانو رونالدو في أي إحراز أهداف لليوفي في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، لتكون ثاني مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي يفشل من خلالها في إحراز أي أهداف، حيث لم يسجل في لقاء الجولة الأولى أمام نادي كييفو فيرونا.