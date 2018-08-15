مبرمجون سعوديون يطلقون إضافة ثورية للمتصفح

المواطن - الرياض

نجح مبرمجون سعوديون في تطوير تطبيق للمتصفح يستخدم خوارزمية “pix2pix”، حيث يقوم التطبيق بتحويل رسومات اليد البسيطة إلى صور بواسطة شبكة عصبونية افتراضية.

وأثناء رسم الشخص تحول الشبكة الرسومات البسيطة إلى صور، حيث يتم إجراء جميع العمليات الحسابية على جهاز المستخدم.

ويشار إلى أن الخدمة تقتصر على رسم القطط وواجهات المباني والأحذية فقط، وفقًا لمدونة “prosthetic knowledge”.

وفي بدء الأمر، طور المبرمجون الشبكة على الكمبيوتر، ولكن قام المبرمج السعودي، زيد اليافعي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بنقلها إلى المتصفح.

واستخدم المبرمج لنقل الشبكة إلى المتصفح مكتبة “TensorFlow.js”، والتي تحمل الشبكة العصبونية الاصطناعية على جهاز المستخدم وجميع البيانات الضرورية، وبعدها تجري جميع العمليات الحسابية على جهازه.

ويمكنك تجربة التطبيق من خلال هذه الصفحة، كما تم نشر كود التطبيق والأوامر المستخدمة عبر بوابة “GitHub”.