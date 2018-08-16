متحدث النصر: 200 مليون ريال لـ4 سنوات تؤمن مستقبل العالمي

المواطن - طارق سعد

قال المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان في تصريح تلفزيوني: إن شراكة النصر وطيران الاتحاد تُعد خطوة مهمة بين الطرفين نظراً لشعبية العالمي ومكانته ولقيمة طيران الاتحاد كشركة عالمية ناجحة.

وذكر ابن زنان أن العقد الممتد لـ4 سنوات سيضمن دخلاً سنوياً ثابتاً للنصر قدره 50 مليون ريال، مؤكداً أن طيران الاتحاد في صدد تفعيل هذه الشراكة في القريب العاجل واستغلال شعبية النصر عبر عروض عطلات وتخفيضات تذاكر وغيرها من العروض التفاعلية بين طيران الاتحاد وجماهير النصر في الشرق الأوسط.

وتقتضي رعاية طيران الاتحاد وضع شعار الشركة على صدر القميص النصراوي في كافة الألعاب والدرجات.