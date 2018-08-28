متحدث حساب المواطن يدشن حسابه الرسمي في تويتر

متحدث حساب المواطن يدشن حسابه الرسمي في تويتر

2018/08/28
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دشَّن سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال القحطاني في أول تغريدة له: “مرحباً، هذا الحساب الرسمي للمتحدث لحساب المواطن @CITIZENACCOUNT “.

وأضاف القحطاني أنه سيتم من خلاله الرد والتوضيح إعلامياً على كل ما يتعلق ويطرأ بالبرنامج من مستجدات تهم المواطن والإعلاميين وتحتاج إلى توضيح، وهو حلقة تواصل مع الإعلام والإعلاميين.


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