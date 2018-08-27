متى تستحق التعويض أو سيارة بديلة؟.. دليل حقوق المستهلك يُجيب

المواطن - الرياض

قدمت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 50 حقًّا في دليل حقوق المستهلك.

وبحسب المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، على موقع “تويتر”، يبين دليل حقوق المستهلك حقوق المستخدم في السلع الكهربائية والإلكترونية، ومتى يستحق تعويضًا ماليًّا، ومتى يستحق سيارة بديلة، وإذا فزت بمسابقة تجارية متى يجب تسليم الجائزة، وأيضًا كيفية معرفة أن هذه التخفيضات حقيقية أو وهمية.

ويمكن الاطلاع على دليل حقوق المستهلك على الرابط هنا