محمد رمضان عن سعد لمجرد : ربنا ينصرك يا صاحبي

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أكد الفنان المصري محمد رمضان أنه متضامن مع المغني المغربي المشهور سعد لمجرد الذي وجهت له تهم اغتصاب جديدة في فرنسا.

وعلق محمد رمضان على صورة تجمعه مع سعد لمجرد ونشرها على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”: “المظلوم سالم وإن ذمه الناس والظالم نادم وإن مدحه الناس”.

ودعا محمد رمضان لصديقه سعد لمجرد في أزمته قائلًا: “ربنا ينصرك يا صاحبي يا ابن الناس الطيبين ويكفيك شماتة الأعداء”.

وهاجمت الفنانة التونسية هند صبري هجومًا لاذعًا على لمجرد، إثر اتهامه من القضاء الفرنسي بالاغتصاب، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة فرنسية.

وكتبت صبري على حسابها في “توتير”: “كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجماً أو قدوة لأحد”.

وكان المدعي العام بالوكالة في مدينة دراغينيان الفرنسية قال إن النجم البالغ من العمر 33 عاماً الموقوف منذ الأحد على ذمة التحقيق بشبهة ارتكاب “أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب”، إثر شكوى تقدمت بها ضده شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، وجهت إليه تهمة “الاغتصاب” الثلاثاء.