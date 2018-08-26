محمد صلاح يفتح النار على اتحاد القدم المصري ويؤكد: ليس لديهم الوقت للرد علي

المواطن - محمد سمعه

فتح النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، النار على الاتحاد المصري لكرة القدم في الفترة الحالية؛ وذلك بسبب حقوق الرعاية والتي أخل بها الاتحاد المصري للكرة في الفترة الماضية.

وكتب محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: الطبيعي أن أي اتحاد كرة، يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان وضع صورة لمحمد صلاح على طائرة منتخب الفراعنة والتي سافرت إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم وهذا يُخل بقانون الرعاية، حيث تمتلك إحدى شركات الاتصالات العالمية حقوق رعاية محمد صلاح.

وطالب محمد صلاح ومحاميه الكولومبي رامي عباس اتحاد الكرة المصري بضرورة حذف صورة محمد صلاح من طائرة المنتخب المصري؛ حتى لا يتعرض الاتحاد المصري لغرامات مالية ومسائلات قانونية.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعد محمد صلاح بحل مشكلة الرعاية وعدم تعريضه لأي إحراج، ولكن يبدو أن الاتحاد المصري للقدم لم ينفذ وعده.

شارك محمد صلاح مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث سجل محمد صلاح هدفين في البطولة في شباك منتخب روسيا وفي شباك منتخب السعودية.