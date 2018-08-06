مدير تعليم عسير للمعلمين الجدد: أنتم شركاء فاعلون في تحقيق رؤية الوطن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المعلمين والمعلمات الجدد شركاء فاعلون وحقيقيون في تحقيق رؤية المملكة2030 ، ويقع عليهم الدور الأكبر والرئيس لبناء الأجيال ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

وأشار آل كركمان خلال افتتاحه للبرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد بفندق قصر أبها أمس ( الأحد ) ، إلى أنه يجب مضاعفة الجهود لمواكبة تطورات العصر ، وتدريب الطلاب والطالبات على مهارات القرن الحالي ، على اعتبار أن المدرسة لم تعد تلك المدرسة بمفهومها التقليدي ، والطالب لم يعد ذلك الطالب ، في زمن تنوعت وتعددت فيه مصادر المعرفة .

ولفت آل كركمان إلى أن الإدارة بكافة أقسامها وكوادرها في خدمة المعلمين والمعلمات الجدد ، وبما يسهم في تسهيل أداء رسالتهم .

وكان برنامج الاحتفال قد تضمن كلمة لمدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ سفر البريدي ، تناول من خلالها خطة التدريب ومجالاته وأهميته على مدى خمسة أيام ، تلى ذلك كلمة لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، رحبت من خلالها بالمعلمين والمعلمات ، وأكدت على أهمية دورهم ، وعِظم رسالتهم الرامية إلى إعداد أجيال تعنى بنهضة الوطن وتقدمه .

عقب ذلك دار حور مفتوح بين مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان والمعلمين والمعلمات الجدد تضمن عددا من الموضوعات التعليمية والتربوية ، وأخرى ذات صلة بإجراءات الوظيفة ، فيما جرى عقب ذلك تقديم البرامج التدريبية وشملت : حقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس ، وفرص التطوير المهني والوظيفي وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع ، ونماذج ملهمة من الميدان ، واستعراض ملامح عامي التجربة.

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