مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 200 طن من التمور هدية المملكة إلى اليمن

المواطن - الرياض

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 200 طن من التمور هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، وتسلم الشحنة من فريق المركز في مدينة عدن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة اليمنية جمال بلفقيه.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.