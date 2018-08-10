مسؤول إيراني يعلق على خدمة المملكة لضيوف الرحمن.. شاهد ماذا قال؟

المواطن - الرياض

قدم أحد أفراد بعثة الحج الإيرانية الشكر والتقدير إلى المملكة والقائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك عقب وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وشدد المسؤول الإيراني في بعثة الحج، هادي صالح، أن وزارة الحج والعمرة في المملكة وموظفي الجوازات والجمارك يبذلون جهودًا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن والحجاج الإيرانيين، موضحًا أن 20 ألف حاج إيراني وصل إلى المملكة حتى اليوم الجمعة.

شاهد بالفيديو، ماذا قال عضو بعثة الحج الإيرانية بعد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .؟#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/SHjPuuPMW5 — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) August 10, 2018