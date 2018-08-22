مستشار ترامب: أموال قطر لن تساعد اقتصاد تركيا على التعافي

جون بولتون - أرشيفية

المواطن - متابعة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن ضخ الأموال القطرية لن يساعد الاقتصاد التركي على التعافي من الأزمة التي يعاني منها منذ انهيار الليرة التركية.

وأضاف بولتون خلال تصريحات نقلتها رويترز: أنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة فورا بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.

وكانت قطر قد تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا لدعم الاقتصاد التركي بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطر بعد قطع العلاقات العربية معها بسبب دعمها للإرهاب.

وأبدى بولتون تشككا إزاء تدخل قطر – التي تعاني أصلا – لدعم تركيا بقوله : أعتقد أن ما تعهدوا به غير كاف إطلاقا لإحداث تأثير على اقتصاد تركيا. إنه ليس نافعا بالتأكيد لكن سنرى ما سينتج فعلا عن تعهدهم.

وقال بولتون ”ارتكبت الحكومة التركية خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح القس برانسون“.