مصادر “المواطن”: التقنية بديلة للحد من التجاوزات عند الشاخص الأبيض

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ تصوير _ أحمد المسعود _ المشاعر المقدسة

تلعب التقنية دوراً هاماً في التوجيه والإرشاد الديني للحد من التجاوزات والطقوس التي تحدث كل عام في أعلى جبل الرحمة بمشعر عرفات، وخصوصاً ما يحدث عند الشاخص الأبيض.

وفي ظاهرة بدعية اتخذ عدد من حجاج بيت الله الحرام من جنسيات متفرقة ” قمة جبل الرحمة ” ومجسم الشاخص الأبيض المبني بأعلاه، مكاناً للتبرك، والتمتمة بكلمات لا يتم فهمهاً إطلاقاً، فضلاً عن بعض الحجاج والذين يقومون باحتضانه بشكل غريب وكتابة أسمائهم وأمنياتهم رغم وجود إرشادات من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدد من اللغات المختلفة لتبصير الحجاج وتوجيههم من الوقوع في دائرة الشرك، من خلال التمسح والتبرك بحجارة الجبل والتعمد باستقبال الشاخص الأبيض والدعاء أمامه.

كما أكدت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن التقنية ستكون حاضرة وبديلة للوحات الإرشادية للحد من التجاوزات الشركية على الشاخص الأبيض.