مصر المقاصة ضد الزمالك .. القلعة البيضاء تنتزع فوزًا صعبًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز القلعة البيضاء بصعوبة بهدف نظيف.

ويُعد فوز القلعة البيضاء على الفريق الفيومي، هو الأول منذ مايو عام 2016، حيث فشلت في الفوز خلال مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك خلال آخر عامين.

وبدأت مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك التي أُقيمت على استاد “الجيش الثالث” في السويس، بشكل سريع للغاية، ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الكونغولي كاسونغو كابونغو، في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

واستغل الكونغولي كاسونغو كابونغو خطأ من دفاع الفريق الفيومي، ليُسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من كرة رأسية مميزة، وتراجع أداء القلعة البيضاء في مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك عقب الهدف وفقد السيطرة، وسط تألق من الحارس محمود جنش.

وكاد الفريق الفيومي أن يُحرز هدف التعادل في الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري، عن طريق الغاني جون أنطوي وفوافي، ولكن العارضة حرمت الأول من التسجيل، وتألق جنش في مواجهة انفراد اللاعب الثاني.

وظهرت القلعة البيضاء بشكل أفضل نسبيًا مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك في الدوري، وتبادل الفريقان الهجمات والسيطرة في وسط الملعب.

وتعرض جون أنطوي للطرد في الشوط الثاني، لاعتدائه على مدافع القلعة البيضاء، محمود حمدي الونش، لتنتهي مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بخسارة الفريق الفيومي بهدف دون رد.

وبعد مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك في الجولة الثالثة، تصدرت القلعة البيضاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن باقي المنافسين، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز الـ12.