مصر تعرب عن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل خارجي

المواطن - القاهرة

أعربت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، عن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة وكندا، وتعتبرها نتاجًا مباشرًا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدًا على ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

وأكد على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيرًا إلى تضامن مصر مع المملكة في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.

كانت المملكة رفضت تدخل كندا في الشؤون الداخلية، وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، واتخذت إجراءات احتجاجية فورية، شملت استدعاء السفير السعودي لدى كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصًا غير مرغوب فيه، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.

كما أعلنت المملكة إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.